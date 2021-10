Adonis Jovanovic würde für seine Liebsten alles tun! Der Laiendarsteller spielt in der beliebten RTL2-Daily Berlin - Tag & Nacht den mysteriösen Charakter Dean. In dem Format hat der Hottie zwar den Ruf eines Badboys, ist in Wirklichkeit aber total sensibel – und würde für Personen, die ihm wichtig sind, durchs Feuer gehen. Auch fernab der Serie steht für Adonis Familie an erster Stelle: Gegenüber Promiflash verriet er nun, dass er seine Cousins schon des Öfteren von der schiefen Bahn abgehalten hat!

"Ich bin relativ früh erwachsen geworden", erzählte der 20-Jährige im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne von "Berlin - Tag & Nacht" und Köln 50667 zum Thema "Zusammenhalt und Freundschaft". Recht schnell habe Adonis demnach gemerkt, dass das Leben nicht nur aus Party machen bestehe. Vor allem bei seinen Cousins habe er deshalb schon des Öfteren die Stimme der Vernunft gespielt: "Wenn der eine so einen anderen Weg einschlagen will, dann holt man ihn wieder auf den Boden der Tatsachen und sagt ihm: 'Hey, das machst du nicht, weil wir so nicht sind.'"

Der Berliner könne sich ebenfalls total auf seine Cousins verlassen. "Wir verbringen die meiste Zeit zusammen und dann gibt man sich halt schon gegenseitig einen Rat", berichtete er. Die gegenseitige Unterstützung sei für Adonis sehr wichtig. "Der Mensch, der mir wirklich nahe ist – für den gehe ich quasi über Leichen", stellte er klar.

"Berlin – Tag & Nacht"- montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit bei TVNOW.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Adonis Jovanovic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTLZWEI/Foto: Magdalena Possert Die BTN-Darsteller Katharina Kock, Jörn Lehmann, Adonis Jovanovic und Jakob Grün

Instagram / adonisjoofficial Adonis Jovanovic, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

