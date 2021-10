Huch! Ist das wirklich Josh Duhamel (48)? Der Schauspieler ist bekannt für seine Rollen in romantischen Komödien wie "So spielt das Leben" oder "When in Rome", doch für die neue Serie "The Thing About Pam" schlüpft der Ex-Mann von Black Eyed Peas-Sängerin Fergie (46) nun in eine ganz andere Rolle. Jetzt wurden erste Bilder vom Set veröffentlicht, auf denen Josh kaum wiederzuerkennen ist.

Der 48-Jährige wurde beim Dreh der neuen Serie "The Thing About Pam" in New Orleans gesichtet, und tatsächlich sieht der Schauspieler ganz anders aus als sonst – er trägt für seine neue Rolle, wie es scheint, eine dunkelbraune Perücke und verabschiedete sich von seinem Dreitagebart. In der True-Crime-Serie verkörpert Josh den Anwalt Joel Schwartz, der Russ Faria vor Gericht verteidigen soll – dieser wurde beschuldigt, seine Frau Betsy Faria im Jahr 2011 ermordet zu haben. Die Aufarbeitung des Falls zog sich über volle zehn Jahre hin und wurde erst vor wenigen Monaten endgültig abgeschlossen.

In "The Thing About Pam" spielt Josh unter anderem an der Seite von Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (52), die in der Titelrolle der Pam Hupp zu sehen ist. Vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin bereits in einem Fatsuit am Set der NBC-Serie gesichtet.

MEGA Schauspieler Josh Duhamel am Set der Serie "The Thing About Pam"

Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

MEGA Renée Zellweger am Set von "The Thing About Pam"

