Süßer Geburtstagsgruß von Mama Madonna (63)! Am 14. Oktober 1996 erblickte Lourdes Maria Ciccone Leon (25) in Los Angeles das Licht der Welt. Mittlerweile ist die junge Frau mehr als nur die Tochter von Pop-Queen Madonna. Sie hat sich längst selbst einen Namen gemacht und arbeitet mittlerweile erfolgreich als Model. Klar, dass die "Like a Virgin"-Interpretin da beinahe vor Stolz platzt. Anlässlich von Lourdes' 25. Geburtstag widmete sie ihrem Nachwuchs liebevolle Zeilen im Netz.

"Lourdes Maria, seit dem Tag, an dem du auf dieser Erde angekommen bist, hast du allen, die in deine Umlaufbahn kommen, eine kleine Show geboten", schrieb die 63-Jährige auf Instagram und verglich ihre Tochter mit einer Stange Dynamit. "Happy Birthday an meine Rebellenprinzessin! Die Welt ist nicht groß genug, um die Liebe aufzunehmen, die ich für dich habe", gratulierte Madonna der frischgebackenen 25-Jährigen zu ihrem Ehrentag. Dazu veröffentlichte sie ein Video, das Lourdes in verschiedenen Situationen ihres Lebens zeigt.

Dass die Laufstegschönheit sich von ihrem Weg nicht abbringen lässt, machte sie erst vor ein paar Tagen wieder deutlich. Weil sie bei der Met Gala im vergangenen Monat stolz ihre Achselhaare präsentiert hatte, musste sie sich fiese Sprüche anhören. "Alle Leute im Netz, die kommentieren, dass ich mich nicht rasiert habe, um 'Aufmerksamkeit' zu bekommen – bitte sucht euch ein Leben", wetterte Lourdes selbstbewusst gegen ihre Hater.

Anzeige

Getty Images Lourdes, Tochter von Madonna

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna im Jahr 2011

Anzeige

Getty Images Madonnas Tochter Lourdes Leon bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de