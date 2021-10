Diese Sommerhaus der Stars-Entscheidung sorgt für Unmut! Am Donnerstagabend stand in der Reality-TV-Show eine spannende Herausforderung an: In der Exit-Challenge mussten Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle gegen Mola Adebisi (48) und Freundin Adelina Zilai antreten. Der Berliner und seine Liebste konnten das Spiel für sich entscheiden, während ihre Gegner die Koffer packen mussten – doch ihre Mitbewohner waren davon nicht allzu begeistert!

Gegenüber Promiflash ließen Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) ihren Frust ab: "Für uns war es extrem schade, da wir uns mit Adelina und Mola sehr sehr gut verstanden haben!" Besonders die Mama einer kleinen Tochter habe einen guten Draht zu Adelina gehabt und viel mit der Theologiestudentin gelacht: "Wir wären froh gewesen, wenn Michelle und Mike hätten gehen müssen!"

Auch Mola und Adelina selbst konnten sich über ihre Heimkehr nicht so recht freuen. Im Promiflash-Interview erklärten sie aber sehr diplomatisch: "Wir waren kurz enttäuscht und dann glücklich. Mike und Michelle haben ganz fair gewonnen. Alles gut."

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn bei einer Sommerhaus-Challenge

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Adelina Zilai und Mola Adebisi

