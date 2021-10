Ab dem 16. Oktober stehen wieder Promis in verrückten Kostümen auf der The Masked Singer-Bühne. Dann startet nämlich die neue Staffel der ungewöhnlichen Rateshow. Acht der insgesamt zehn Masken sind bereits bekannt. Die letzten zwei Kostüme werden erst am Samstag in der Liveshow enthüllt. Außerdem dürfen sich die Fans dieses Mal über ein zusätzliches elftes Online-Kostüm freuen. Aber welche der bisherigen Verkleidungen kommt am besten an?

Der erste "The Masked Singer"-Charakter, den die Fans dieses Mal zu Gesicht bekamen, war der Hammerhai mit seinem süßen Taucheranzug. Der Mops und die Heldin sind zwar nicht mit Taucherausrüstung, aber dafür mit Pfeil und Bogen beziehungsweise mit einem Schwert ausgestattet. Das Stinktier kann hingegen mit viel Glitzer aufwarten – und der Teddy und das Axolotl mit dem nötigen Niedlichkeitsfaktor. Wer es lieber scharf mag, der wird sich sicherlich am meisten über die Glitzer-Chili freuen.

Der kunterbunte Phönix sticht besonders hervor und ist, wie ProSieben bereits verraten hat, das bisher aufwendigste Kostüm überhaupt. Mit dem Tiger gibt es dieses Mal eine ganz besondere Neuerung: Die Raubkatze wird nicht wie all die anderen Figuren in den Liveshows zu sehen sein, sondern ausschließlich online auftreten. Welche Maske gefällt euch bisher am besten? Stimmt ab!

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Heldin

ProSieben/Benjamin Kis Das Stinktier aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ProSieben/Guido Engels Der Tiger von "The Masked Singer"

