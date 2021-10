Ist Lizzo (33) nun etwa doch in einer Beziehung? Im vergangenen März wurde die Musikerin mit einem Unbekannten beim Turteln abgelichtet: Die beiden küssten sich sogar! Die Sängerin machte zwar nie publik, dass es einen Mann an ihrer Seite gebe, bei ihrem Date schien es sich allerdings nicht nur um eine kurze Liebelei zu handeln: Jetzt wurde Lizzo nämlich wieder mit dem mysteriösen Mann erwischt!

Auf Paparazziaufnahmen, die unter anderem DailyMail vorliegen, ist die 32-Jährige erneut mit dem Unbekannten unterwegs: Die beiden verbrachten ein romantisches Dinner im asiatischen Restaurant Crustacean in Beverly Hills – und warfen sich dafür richtig in Schale: Lizzo trug ein schwarz-rosafarbenes Minikleid und ihr Date entschied sich für einen anthrazitfarbenen Blazer mit einer dazu passenden schwarzen Hose. Die "Truth Hurts"-Interpretin schien an dem Abend viel Spaß zu haben: Auf den Bildern lächelt sie – und unterhält sich angeregt mit dem mysteriösen Mann.

Nach diesen neuen Fotos dürfte Lizzos Schwärmerei für Chris Evans (40) mittlerweile wohl endgültig Geschichte sein. In der Vergangenheit hatte die gebürtige US-Amerikanerin den Schauspieler mehrfach öffentlich angehimmelt. Sie verriet sogar, dass sie dem "Captain America"-Darsteller einst in angetrunkenem Zustand anzügliche Nachrichten geschickt habe.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

SIPA PRESS Chris Evans, "Captain America"-Darsteller

Getty Images Lizzo im September 2021 in New York City

