Jennette McCurdy (29) sorgt mit dem Titel ihrer neuen Comedyshow für Aufsehen – sie trägt den Namen "I'm Glad My Mom Died" (übersetzt: "Ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist"). Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der TV-Serie iCarly bekannt wurde, erklärte nun, was es mit diesem merkwürdig anmutenden Titel auf sich hat: Die Beziehung zu ihrer Mutter war für sie eine große Belastung.

In einem Interview mit People erzählte Jennette: "Meine Mutter hat immer davon geträumt, dass ich eine berühmte Schauspielerin werde und sie war besessen von der Idee, mich zu einem Star zu machen." Obwohl die 29-Jährige als Kind sehr schüchtern gewesen sei, habe ihre Mutter Debbie sie dazu gedrängt, zu Castings zu gehen. Schon mit elf Jahren habe sie gelernt, wie man Kalorien zählt, was bei Jennette in einer Essstörung gipfelte, gegen die sie jahrelang gekämpft hat. "Ich weiß, dass ich, wäre meine Mutter noch am Leben, diese Essstörung immer noch hätte", erklärte sie. Erst als ihre Mutter 2013 an Krebs verstarb, habe sie sich von ihrer Magersucht erholen können.

Mit ihrer neuen Bühnenshow "I'm Glad My Mom Died" wolle sie nun ihre Kindheitstraumata ein Stück weit verarbeiten. "Das Leben kann düster und chaotisch sein. Niemand hat ein perfektes Leben", betonte sie. Ihre Soloperformance sei auch als Anreiz für die Zuschauer gedacht, über ihr eigenes Leben nachzudenken.

Anzeige

Getty Images "iCarly"-Star Jennette McCurdy und ihre Mutter Debbie

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jennette McCurdy, 2016

Anzeige

Getty Images "iCarly"-Cast und Michelle Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de