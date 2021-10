Sie wandelt zwischen den Welten! Toni Garrn (29) verzückte vor einigen Monaten ihre Fans: Das Model brachte im Juli nämlich sein erstes Kind zur Welt. Seitdem genießt die gebürtige Hamburgerin ihr Mamaglück mit ihrer kleinen Familie. Mit dem Jetset-Lifestyle als Supermodel hat ihr aktuelles Leben natürlich wenig gemeinsam – ein Kontrast, den sie ihren Followern nun verdeutlichte: In einer direkten Gegenüberstellung ließ Toni Bilder sprechen!

Auf Instagram teilte Toni jetzt nämlich zwei Fotos, die die Veränderung in ihrem Leben illustriert. Auf dem ersten trägt sie Sonnenbrille und einen eleganten Leder-Overall und flaniert auf Pumps durch einen Pariser Arkadengang. Das zweite zeigt die frischgebackene Mutter in funktioneller Kleidung mit Baby und Kuchenpaket. "Stress in Paris und Stress in Berlin, was wäre euch lieber? Ich liebe beides!", schrieb die 29-Jährige unter den Beitrag.

Tonis Fans freuten sich überschwänglich über den Einblick in ihren Baby-Alltag. "Beide Bilder sind ein Traum und beide sind Teil deines Lebens, genieß es!", schrieb eine begeisterte Userin unter den Post. Viele andere stimmten ihr zu und fluteten die Kommentare mit Herz-Emojis.

Getty Images Toni Garrn im Mai 2019 in Cannes

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn, Schauspieler

Getty Images Toni Garrn, September 2019

