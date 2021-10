Wohl kaum ein Kandidat polarisiert in der aktuellen Sommerhaus-Staffel so sehr wie er: Mike Cees-Monballijn! Während manche Zuschauer seine direkte Art feiern, regen sich viele Fans darüber auf, für wie viele Konflikte der ehemalige Temptation Island-Verführer sorgt. Auch die kommandierende Art, wie er mit seiner Frau Michelle umgeht, empfinden viele als unangebracht – und sehr toxisch! Das Überraschende: Laut seiner guten Freundin Micaela Schäfer (37) soll auch Mike selbst total schockiert von seiner Sommerhaus-Attitude sein...

Beim Pressetermin zur Dirty Virtual Venus beteuerte die Nacktschnecke jetzt gegenüber Promiflash: "Klar, was der da gemacht hat – das geht gar nicht! Ich weiß auch echt nicht, was da in den gefahren ist. Ich kenne ihn auch so nicht." Tatsächlich soll es Mike ganz genau so ergehen: "Ich habe nach dem Sommerhaus schon oft und lange mit ihm telefoniert und da sagte er auch, dass er sich gar nicht wiedererkannt hat."

Doch was kann Mike jetzt noch dagegen machen? Für Mica steht fest: "Da muss er jetzt halt was ändern und richtigstellen – sich anders präsentieren. Das ist schon heftig, wie der sich da teilweise verhält." Seid ihr überrascht, dass der Tattoo-Liebhaber sein Verhalten im Sommerhaus derart reflektiert? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

Getty Images Micaela Schäfer, TV-Bekanntheit

RTL Michelle Monballijn und ihr Mann Mike bei "Das Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

