Das Sommerhaus der Stars-Paar Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn ist aktuell in aller Munde. Der ehemalige Temptation Island-Verführer wird für seinen Umgang mit seiner Frau in der TV-Show heftig kritisiert. Viele Zuschauer können nicht verstehen, dass Michelle das bevormundende, aggressive und sexistische Verhalten ihres Mannes mitunter völlig wortlos hinnimmt. Auch Micaela Schäfer (37) verfolgt die Sendung – und kann die Schauspielerin verstehen.

Beim Pressetermin zur Dirty Virtual Venus äußerte das Erotikmodel, das 2018 selbst Kandidatin der Show war, gegenüber Promiflash: "Eigentlich müsste man sagen, dass Michelle extrem runtergemacht wurde und sie ihm einen Vogel zeigen müsste, aber es ist einfach in der Realität anders – wenn du einen Freund hast, wenn du ihn liebst und frisch mit ihm zusammen bist." Auch sie neige in einer Beziehung dazu, Probleme eher runterzuschlucken. "Deswegen finde ich es immer fies zu sagen: Die muss doch mal den Mund aufmachen", solidarisierte Mica sich mit Michelle.

Man könne als Zuschauer zudem nicht einschätzen, was die ehemalige Tatort-Darstellerin in derartigen Momenten empfindet – und man wisse auch nicht, was sie selber beim Anblick der TV-Bilder denkt. "Sie ist 42, sie ist eine erwachsene Frau, sie muss eine Entscheidung treffen – wenn nicht jetzt, dann in zwei oder drei Jahren", schilderte Mica gegenüber Promiflash. Sie könne Michelles Verhalten aber "absolut nachvollziehen".

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

Actionpress/ Wehnert, Matthias Micaela Schäfer bei der Venus 2019

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

