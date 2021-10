Fata Hasanović (26) zeigt sich mit verdächtiger Wölbung im Netz. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin machte vergangenes Jahr aufgrund ihrer Figur auf sich aufmerksam: Mit neu gewonnenen Kurven machte es sich die Influencerin zur Aufgabe, für ein normales Körperbild und für mehr Realität auf Social Media zu werben. Doch vor wenigen Tagen zeigte sich Fata auf ihrem Profil mit einem Bäuchlein, der Raum für Spekulationen gab.

Um einen Schwangerschaftsbauch handelte es sich dabei aber keineswegs, klärte das Model auf. "Einmal vergessen es zu nehmen und ich sehe so schwanger aus. Ich wünschte, es wäre wenigstens was Sinnvolleres drin außer Luft", witzelte die Castingshow-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Doch das Bild postete Fata nicht ohne Grund. Sie verriet ihren Followern, was sie für ihren Körper und eine gesunde Verdauung tut.

Ob mit oder ohne Mini-Bauch, Fata fühlt sich in ihrem Körper wohl und das strahlt die Beauty auch aus. Daran können selbst manche Hate-Kommentare nichts ändern, die sie wegen ihrer Figur bekommt. "Ich habe mich damit abgefunden", sagte sie bereits im Frühjahr in einem Promiflash-Interview über den Hass im Netz.

Instagram / fata.hasanovic Influencerin Fata Hasanović

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / fata.hasanovic Model Fata Hasanović

