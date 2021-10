Schwere Vorwürfe gegen Owen Wilson (52)! Der Schauspieler ist neben seinem Beruf in Hollywood bereits dreifacher Vater: Mit seinen Ex-Partnerinnen Jade Duell und Caroline Lindqvist bekam der "Nachts im Museum"-Star 2011 und 2014 jeweils ein Kind. 2018 wurde zudem seine Tochter Lyla geboren – doch wie deren Mama Varunie Vongsvirates jetzt verrät, hat Owen das kleine Mädchen bis heute nicht kennengelernt!

Gegenüber Daily Mail sprach die 37-Jährige jetzt erneut über die mangelnde Beziehung der Dreijährigen zu ihrem Papa: "Er hat sie bis heute leider noch nie getroffen!" Damit sei Owen auf dem gleichen Stand wie bereits vor zwei Jahren – damals hatte Varunie dem Magazin bereits erklärt, der Filmstar helfe zwar finanziell, sei physisch jedoch nicht anwesend.

Vor wenigen Tagen verpasste Owen damit auch den dritten Geburtstag seines Töchterchens. Zu diesem Anlass teilte seine Ex ein Foto der Mini-Blondine – auf das ihre Fans begeistert reagierten: "Sie ist so wunderschön, jeder auf der Welt sollte so einen Engel als Tochter haben. Owen hat gerade einen Fan mehr verloren", schrieb ein Kritiker des 52-Jährigen zu dem Beitrag.

Instagram / varunie Varunie Vongsvirates mit ihrer Tochter Lyla im Juni 2019

Instagram / varunie Lyla, Tochter von Varunie Vongsvirates und Owen Wilson

Getty Images Owen Wilson im November 2017

