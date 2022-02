Für seinen neuesten Kinofilm Marry Me stand Owen Wilson (53) gemeinsam mit Jennifer Lopez (52) und Maluma (28) vor der Kamera – und die beiden Musiker haben im Netz eine riesengroße Fangemeinde: J.Lo folgen auf Instagram beispielsweise sage und schreibe 195 Millionen Bewunderer. Owen hingegen ist überhaupt nicht auf der Plattform angemeldet. Aber warum hat er eigentlich keine Profile auf Social Media? Promiflash hat bei dem Schauspieler nachgefragt...

"Ich schätze, ich habe bei den sozialen Medien einfach irgendwie den Anschluss verpasst", vermutete Owen jetzt im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert." Trotzdem könne sich der US-Amerikaner in die "Marry Me"-Filmfiguren hineinversetzen, denn er habe auch ohne eigene Accounts gemerkt, dass Social Media mit viel Stress, Druck und Arbeit verbunden ist.

Owen genießt das Leben deshalb wohl auch lieber ganz ohne die sozialen Medien. "Diese kleinen Momente, in denen man einfach nur man selbst sein kann, ohne dabei Aufmerksamkeit zu bekommen oder beobachtet zu werden – das ist eine sehr schöne Sache", hielt der 53-Jährige fest. Scheint also nicht so, als würde er planen, sich demnächst einen Account zuzulegen...

Anzeige

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Owen Wilson und Jennifer Lopez in "Marry Me"

Anzeige

Getty Images Owen Wilson im November 2017

Anzeige

Getty Images Owen Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de