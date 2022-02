Owen Wilson (53) überrascht pünktlich zum Valentinstag mit einer süßen Geschichte. Kurz vor dem Tag der Liebe am kommenden Montag ist der neue Film des Schauspielers in den Kinos gestartet. In Marry Me sind Owen und Jennifer Lopez (52) drauf und dran, ihr großes Glück zu finden. Aber während die Liebe zwischen den beiden nur im Film existiert, hat die Mutter des US-Amerikaners im echten Leben ihren Mr. Right finden können. Mit 80 Jahren hat Owens Mama geheiratet.

In der "Ellen DeGeneres Show" plauderte der Hollywoodstar im Gespräch mit der Gastgeberin die romantische Lovestory seiner Mama aus. "Meine Mutter hat erst kürzlich eine richtig nette Person geheiratet – mit 80 Jahren", erzählte er. Der 53-Jährige ist offenbar ganz begeistert von dem neuen Partner der Rentnerin und wünscht dem Paar nur das Beste. "Es ist eine total romantische Geschichte und beweist, dass die Liebe kein Alter kennt", betonte der Filmdarsteller außerdem.

Owen selbst würde sich ebenfalls als ziemlich romantisch bezeichnen. Ob er deswegen auch zur Besetzung von "Marry Me" gehört? Im Gespräch mit Promiflash schwärmte der Starcast rund um ihn, J.Lo und Sänger Maluma (28) zumindest von der gemeinsamen Arbeit am Set der Filmromanze. "Die Energie zwischen uns war beim Dreh wunderbar, das ganze Team hat sich so gut verstanden", erinnerte sich Maluma.

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Owen Wilson und Jennifer Lopez in "Marry Me"

Getty Images Owen Wilson

Getty Images Sänger Maluma, 2021

