Einbruch bei Owen Wilson: Der Dieb trug seinen Schlafanzug!

Owen Wilson (54) muss an seinem Security-System feilen! Der US-amerikanische Schauspieler feierte in seiner Schauspielkarriere schon so einige Erfolge. In wenigen Wochen findet die Premiere seines neuesten Streifen "Haunted Mansion" statt. In der Grusel-Kömodie spielen unter anderem auch Tiffany Haddish (43) und Danny DeVito (78) mit. Ein Horror-Szenario spielte sich aber auch kürzlich erst bei ihm Zuhause ab: Bei Owen wurde eingebrochen – und der Täter macht es sich in seinem Pyjama gemütlich!

Laut TMZ verschaffte sich am vergangenen Dienstag ein Obdachloser unerlaubt Zugang zu dem Anwesen des 54-Jährigen in Santa Monica. Der Mann soll das Haus durchstöbert und sich dann einen von Owens Schlafanzügen angezogen haben. Der "Nachts Im Museum"-Darsteller selbst war zu der Zeit nicht in seinem Haus, lediglich sein Assistent, der den Einbrecher bemerkte und dann die Polizei rief. Die Beamten fanden den Eindringling schließlich in einem nahe gelegenen Garten, mit dem Pyjama bekleidet.

Ob Owen etwas zu dem Einbruch sagen wird? Über Social Media jedenfalls kann er sich bei seinen Fans nicht melden, denn er hat keine Online-Profile: "Ich schätze, ich habe bei den sozialen Medien einfach irgendwie den Anschluss verpasst. [...] Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert", schilderte der Schauspieler vergangenes Jahr im Interview mit Promiflash.

Getty Images Owen Wilson, Schauspieler

