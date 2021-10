Ann Sophie (31) sorgte bei The Voice of Germany für einen echten Gänsehautmoment! Nach ihrer Pleite beim Eurovision Song Contest 2015 hatte die Hamburgerin am Donnerstag ihre zweite Chance genutzt: Mit dem Song "Summertime" war sie in der Castingshow aufgetreten – und hatte alle Coaches vom Hocker gehauen. Für den Lockenkopf ein unglaubliches Erlebnis: Im Promiflash-Interview verriet Ann Sophie, dass sie richtig viel Angst vor der Blind Audition hatte!

"Es war schon schwer für mich", erklärte die 31-Jährige nach ihrem Auftritt gegenüber Promiflash. Die Angst, erneut enttäuscht zu werden, sei groß gewesen. Deswegen habe sie vor ihrem Auftritt auch lange mit sich gehadert: "Es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich von der ESC-Erfahrung erholt hatte und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich mich wirklich traue, bei 'The Voice of Germany' mitzumachen!"

Doch die Sorgen der Beauty waren unberechtigt: Sowohl die Coaches als auch das Publikum waren hellauf begeistert und applaudierten sogar mit Standing Ovations. "Als ich gemerkt habe, wie das Publikum und die Juroren reagierten, habe ich mich einfach nur noch gefreut. Gefreut, dass es endlich gereicht hat", zeigte sich Ann Sophie happy über die Reaktionen.

Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

Ann Sophie bei "The Voice of Germany"

Ann Sophie mit ihrem Freund nach ihrer "The Voice of Germany"-Audition

