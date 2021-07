Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) sind ganz offensichtlich das perfekte Match! Immerhin betonte die Schauspielerin jüngst, dass sie in Colson Baker – wie der US-amerikanische Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – schon bei der ersten Begegnung ihren Seelenverwandten wahrgenommen hatte. Und daran hat sich in den vergangenen Monaten offenbar auch nichts geändert, denn die beiden gehen bereits seit einem Jahr gemeinsam durchs Leben – und auch Colson ist ganz hin und weg: Er beteuert nun, mit Megan die wahre Liebe gefunden zu haben!

Gegenüber InStyle schwärmte Colson jüngst in den höchsten Tönen von der Beziehung mit Megan. "Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass das echt ist", erklärte er. Er hat mit der Transformers-Darstellerin offenbar seine Mrs. Right gefunden – immerhin hob der 31-Jährige hervor: "Ich glaube nicht, dass viele Leute die Möglichkeit bekommen, an die wahre große Liebe zu glauben – doch das ist es, was wir zusammen haben."

Außerdem verglich der Rapper seine Liebste auf poetische Art und Weiße mit dem Planeten Erde. "Wenn es Sommer ist, ist es der heißeste Sommer. Wenn es Winter ist, ist es die unglaublichste Kälte. Im Herbst und im Frühling ist es ein schöner Übergang", betonte er und schwärmte: "Sie ist anders als jede andere Person, die ich jemals zuvor in meinem Leben getroffen habe."

MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Mai 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly in Los Angeles

