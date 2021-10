Das Liebesleben von Kristin Cavallari (34) war in den vergangenen Monaten turbulent! Die The Hills-Darstellerin hat sich im April 2020 von ihrem langjährigen Ehemann und Vater ihrer Kinder Jay Cutler (38) scheiden lassen. Daraufhin hatte sie mit dem Komiker Jeff Dye angebandelt – doch auch diese Beziehung zerbrach letztendlich vor einigen Monaten. Kann sich Kristin nach ihrer Scheidung und der Trennung überhaupt vorstellen, jemals wieder zu heiraten? Im Netz stand die US-amerikanische TV-Persönlichkeit jetzt Rede und Antwort...

"Ich weiß, dass ich [wieder heiraten] werde", zeigte sich Kristin in ihrer Instagram-Story optimistisch und betonte: "Aber ich habe es überhaupt nicht eilig." Und das ist auch kein Wunder – immerhin genieße es die Schauspielerin im Moment so richtig, allein zu sein. Sie habe in den vergangenen Monaten viel reflektiert und die Geschehnisse verarbeitet. "Ich komme so langsam endlich an einem Punkt, an dem ich möglicherweise für eine Beziehung bereit bin", erklärte sie.

Aber gibt es denn dann im Moment eigentlich schon wieder einen besonderen Menschen in Kristins Leben? Nein, im Moment sei sie Single – auch wenn sie ab und zu jemanden date. "Aber nichts Ernstes – ich hatte einfach nur Spaß", stellte die 34-Jährige klar. Bislang wolle sie allerdings auch noch keinen festen Partner an ihrer Seite haben.

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Oktober 2021

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, "The Hills"-Darstellerin

