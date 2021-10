Ryan Gosling (40) gibt seltene Einblicke in sein Familienleben! Gemeinsam mit Eva Mendes (47) hat der Hollywood-Beau zwei Kinder – die siebenjährige Esmeralda und die fünfjährige Amada. Alter und Geschlecht sind so ziemlich das Einzige, was man über die beiden weiß, denn ihre Eltern halten das Leben ihrer Nachkommen aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender: Ryan sprach nun über seine Töchter und seinen Alltag als Vater!

Im Interview mit der GQ verriet er nun, wie sein Nachwuchs mit der Pandemie zurechtgekommen ist: "Sie sind sehr jung, also war es sehr schwer für sie, keine anderen Kinder oder auch die Familie nicht sehen zu können", erzählte Ryan ehrlich. Doch er und Eva haben sich Mühe gegeben, Esmeralda und Amada zu beschäftigen – auch wenn das nicht immer leicht gewesen sein dürfte.

Denn die Eltern waren trotz der anhaltenden Gesundheitslage viel unterwegs: "Ich glaube, Eva und ich haben in der Zeit so viele Schauspieljobs gehabt, wie noch nie in unserer Karriere", hieß es im weiteren Gespräch. Ein Insider verriet bereits, wie Ryan seine Liebsten bei Laune hält: Er liebt es offenbar, mit allen gemeinsam zu kochen.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

