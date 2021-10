The Masked Singer geht endlich in die nächste Runde! Am vergangenen Samstag startete endlich die fünfte Staffel des beliebten Formats. Insgesamt gibt es in dieser Ausgabe zehn Kostümierungen, die von den Zuschauern und dem Rateteam enthüllt werden müssen. Die erste Maske ist bereits gefallen: Unter der Chili versteckte sich der Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (58). Doch welche Verkleidung kommt bei den Fans bis jetzt eigentlich am besten an?

Auf Twitter gab es schon beim Show-Auftakt erste Favoriten. Vor allem der Mops mit seiner Performance zu "Unbreak My Heart" konnte bei den Usern punkten. "Ich glaube, ich bin verliebt! Nicht nur, dass dieses Lied eines meiner Lieblingslieder überhaupt ist, aber oh mein Gott, wie süß", schwärmte ein Nutzer auf der Plattform. "Ich liebe diese Stimme", notierte ein weiterer. Auch erste Tipps trudelten schon ein: Einige Zuschauer glauben, dass sich unter der Maske womöglich die Kampf der Realitystars-Moderatorin Cathy Hummels (33) oder das No Angels-Bandmitglied Sandy Mölling (40) verbergen könnte.

Doch auch die Heldin eroberte die Herzen der Fans im Sturm – und das, obwohl sie als Letzte ihren Gesang zum Besten gab. "Beste Stimme des Abends" und: "Beste Sängerin zum Schluss. Alles wie immer", lauteten nur zwei der vielen Kommentare. Aber welches Kostüm findet ihr bisher am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

NDR Jens Riewa, "Tagesschau"-Sprecher

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit der Chili und dem Mops aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de