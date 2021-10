Diese Tatsache ist für Kailyn Lowry (29) ein absolutes No-Go! Bekannt wurde die US-Amerikanerin durch ihre Teilnahme in der Serie Teen Mom, bei der die werdende Mutter damals bis zur Geburt ihres ersten Kindes mit Kameras begleitet wurde. Von dem Vater ihrer Kinder ist die Blondine mittlerweile getrennt. Doch in Sachen Dating will es nicht so klappen. Kailyn musste sogar schon ein Treffen absagen, weil ihre Freundin den selben Typen bereits gedatet hatte!

Vor wenigen Wochen durfte sich Kailyn noch auf ein Date mit einem potenziellen neuen Partner freuen. Die Verabredung fiel allerdings spontan ins Wasser – den Grund verriet die Blondine im "Coffee Convos"-Podcast: Den Mann, den Kailyn zur Geburtstagsparty ihrer Freundin als "Plus eins" mitbringen wollte, hatte bereits eine gemeinsame Zeit mit ihrer BFF verbracht. Als Kailyn den Namen ihrer Begleitung verriet, stellte ihre langjährige Freundin klar: "Er kann nicht hierher kommen. Ich hatte 'mal was mit ihm – wir haben miteinander geschlafen!"

Für Kailyn war dann prompt klar, das geplante Date so schnell wie möglich abzusagen. Sie spielte mit offenen Karten und schrieb dem Singlemann, dass sie sich nicht treffen mehr wolle, nachdem klar war, dass er mit ihrer Freundin Sex gehabt hatte. Auf Nachfrage, wer denn Kailyns BFF sei, schickte sie dem Hottie einen Link zu deren Instagram-Profil – und tatsächlich erkannte auch er die Dame seines One-Night-Stands wieder und konnte nachvollziehen, dass Kailyn das Date cancelte.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Februar 2018

