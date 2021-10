Katy Perry (36) geht in ihrer Mutterrolle total auf! Die Sängerin und der Schauspieler Orlando Bloom (44) haben sich 2019 verlobt – der Hochzeitstermin wurde aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage jedoch erst mal auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Das Paar wird aber vermutlich auch ohne die Hochzeitsvorbereitungen alle Hände voll zu tun haben: Vor einem Jahr kam die kleine Daisy zur Welt und hält ihre Eltern seitdem auf Trab. Nun wurde Katy bei einem coolen Mama-Tochter-Ausflug gesichtet!

Paparazzi knipsten mehrere Fotos des Duos – auf den Aufnahmen schlendert die Sängerin mit Töchterchen Daisy in Santa Barbara zu ihrem Auto. Dabei setzte die "Not the End of the World"-Interpretin auf einen coolen Partnerlook: Während Katy eine beige-grau-gestreifte Bluse zu einer Jeans trug, strahlte ihre kleine Prinzessin in einem gepunkteten beigen Outfit.

Jedoch fiel nicht nur die niedliche Outfit-Kombi der beiden auf – auch Katys XXL-Verlobungsring fiel direkt ins Auge. Orlando hatte am Valentinstag vor zwei Jahren um die Hand der 36-Jährigen angehalten. Der Ring soll rund fünf Millionen Dollar gekostet haben.

