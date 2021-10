Liebe mit Hindernissen! Aktuell kämpfen die Reality-Sternchen Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei #CoupleChallenge um den Sieg und möchten dabei besonders ihren Fans die Stärke ihrer Beziehung beweisen. Bereits in der Vergangenheit machten das Curvy-Model und der TV-Casanova mir ihrem offenen Beziehungskonzept auf sich aufmerksam und sorgten bei Temptation Island damit für Fassungslosigkeit. Im Promiflash-Interview stellen sie sich nun der Zukunftsfrage und ihre Antworten könnte unterschiedlicher nicht sein! Sowohl beim Thema Heirat als auch bei der Frage nach Kindern gehen ihre Meinungen auseinander.

Während Marlisa ihren Fabio am liebsten direkt heiraten möchte und gegenüber Promiflash offen legt, dass sie sehnlichst auf einen Antrag wartet, ist der SixxPaxx-Trainer noch unentschlossen! Um den Druck zu erhöhen, betont sie: "Wenn ich den Antrag bis 35 nicht habe, dann bin ich weg." Fabio scherzt daraufhin: "Ein bisschen Zeit hab ich also noch, um mir das zu überlegen." Für ihn sei eine Heirat schließlich eine große Sache! Doch die Blondine ist noch voller Hoffnung. "Ich möchte ihn heiraten und er weiß das auch. Mal gucken, ob das irgendwann passiert. [...] Wenn nicht, suche ich mir jemand anderen, der mich heiraten will", erzählt sie weiter.

Auch bei der Frage nach Kindern sind sich die zwei uneinig! Die Bloggerin erzählt, dass sie auch ohne Kinder glücklich ist und ihre Kater für sie ein perfekter Ersatz seien. Der Fitnesstrainer möchte Kinder hingegen in seinem Leben nicht ausschließen. Er hofft "auf ein paar Bambini" mit der Berlinerin und fügt an: "Katzen kann man nicht mit Kindern vergleichen." Während Kids und Hochzeit also noch einige Fragezeichen für das Couple mit sich bringen, sind sich der Stripper und die Beauty jedoch in einem einig: Sie wollen nichts überstürzen und sehen, was die Zukunft bringt.

TVNOW Fabio und Marlisa beim finalen Lagerfeuer

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale mit ihrer Katze Simba

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale, Reality-TV-Paar

