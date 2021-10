Caona und Leonard Freier (36) sind bereit für die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds. Im September verrieten der ehemalige Bachelor und seine Frau, dass sie ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Allerdings war sich das Paar nicht einig, ob es vor der Geburt erfahren will, ob es sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf. Während Caona das Geschlecht unbedingt wissen wollte, hätte sich Leo lieber überraschen lassen. Offenbar haben sie sich jetzt aber geeinigt – denn: Der Name des Babys steht bereits fest.

In einer Fragerunde auf Instagram wollten die Fans von der Zweifachmutter in spe wissen, ob sie schon einen Namen für ihr ungeborenes Kind hat. "Jetzt ja. Es hat diesmal etwas gedauert", gab Caona offen zu – stellte aber klar, dass mit Anbruch von Schwangerschaftswoche 23 endlich die Entscheidung gefallen ist. Bedeutet das also, dass der TV-Star und seine Partnerin nun auch das Geschlecht ihres Sprosses kennen? So scheint es zumindest. Gut möglich aber auch, dass sie sich auf einen Unisex-Namen geeinigt haben.

In ihrer Story ließ Caona ihre Fans sogar schon darüber abstimmen, ob diese eher auf eine Tochter oder einen Sohn tippen. Rund 60 Prozent der Teilnehmer waren sich sicher, dass es ein Junge wird. Zum Zeichen, wie gut sich das Kleine in ihrem Bauch entwickelt, teilte die Blondine dazu ein Boomerang-Video, auf dem ihre runde Körpermitte bestens zu bestaunen war. "Der Mangel an Bewegung macht sich langsam etwas bemerkbar", betitelte Caona den Clip.

Instagram / leonard.freier Leonard Freier mit seiner Frau Caona

Getty Images Leonard Freier in Potsdam, 2017

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Caona und Leonard Freier in Berlin, September 2019

