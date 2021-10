Startet Capital Bra (26) etwa bald auch international voll durch? Aus den deutschen Charts ist der Rapper längst nicht mehr wegzudenken. Mit seinen Singles und Features mit Künstlern wie Cro (31), Kontra K (34) und Co. sorgt der Musiker im Radio regelmäßig für Ohrwürmer. Am vergangenen Wochenende verbrachte der Wahlberliner mit seinen Kumpels ein paar Tage in Amsterdam – und siehe da: Capi wurde von zahlreichen Fans im Ausland erkannt!

Den Platz in seiner Instagram-Story nutzte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, die vergangenen Tage bis zum geht nicht mehr aus – der Grund: Der 26-Jährige traf in Amsterdam so viele seiner Supporter, denen er selbstverständlich allen mit einer Sequenz in seiner Story und der gemeinsamen Aufnahme für ihre Unterstützung Danke sagen wollte. Ob Capi jetzt auch schon über die Grenzen hinaus ein Star ist? Bei den angetroffenen Fans handelte es sich jedenfalls zum Großteil um junge Leute aus Deutschland, die ebenfalls nur ein paar Tage im niederländischen Nachbarland verbrachten. Doch wer weiß, was die Zukunft für Capis Karriere noch bereithält.

Nur um die Seele baumeln zu lassen, war der dreifache Vater mit seinen Bratans nämlich nicht in Amsterdam – es wurde auch Musik gemacht. Vor Ort traf sich Capi unter anderem auch im Studio mit Pouya alias Dj Yeezy, dem Mann von Influencerin Novalanalove (30).

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Anzeige

ActionPress Capital Bra, Rapper

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra und DJ Yeezy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de