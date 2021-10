Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) werden gerade nur so mit Glückwünschen überhäuft! Der Grund dafür: Die beiden Turteltauben haben sich verlobt! Der Blink-182-Drummer ging vor der Reality-TV-Darstellerin am kalifornischen Sandstrand von Montecito auf die Knie – und zwar nur acht Monate, nachdem sie sich am Valentinstag als Paar geoutet hatten. Unter dem Beitrag, mit dem sie ihre aufregenden Liebesnews öffentlich machten, überschlagen sich jetzt förmlich die Kommentare: Ganz Hollywood scheint sich mit dem Brautpaar in spe zu freuen.

Allen voran natürlich die Schwestern des Keeping up with the Kardashians-Stars. Sowohl Khloé (37) als auch Kim (40) beglückwünschten die frisch Verlobten. Letztere hinterließ sogar gleich zwei Nachrichten unter Kourtneys Instagram-Post: Zuerst kommentierte Kim mit drei Ring-Emojis und wenig später dann noch mit drei Herz-Emojis. Ein paar mehr Wörter als die Unternehmerin fand hingegen Addison Rae (21). Die TikTokerin, die zusammen mit der zukünftigen Braut für den Netflix-Film "Einer wie keiner" vor der Kamera stand, schrieb: "Ich schreie!"

Auch Hotelerbin Paris Hilton (40) freute sich riesig für das Paar. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr zwei seid so süß zusammen", notierte die DJane. Neben ihr gratulierten Kourtney und Travis ebenfalls Supermodel Winnie Harlow (27), E!-News-Gastgeber Jason Kennedy (39), Make-up-Guru Patrick Starrr und viele mehr. Außerdem wurde der Verlobungspost innerhalb von nur acht Stunden über fünf Millionen Mal gelikt.

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Addison Rae

Paris Hilton

