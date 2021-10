Gibt es etwa eine neue Frau an Frank Ottos (64) Seite? Bis November 2020 ging der Unternehmer noch mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Nathalie Volk (24) durchs Leben. Diese hat sich nach der Trennung jedoch schnell umorientiert und ist seit knapp einem Jahr mit ihrem neuen Freund Timur zusammen. Und wie steht es um das Liebesleben des Versandhaus-Erben? Auch Frank erschien nun mit einer Blondine auf einem Event!

Bei einer Musicalpremiere in Füssen tauchte der 64-Jährige in weiblicher Begleitung auf. Am roten Teppich strahlten die beiden regelrecht um die Wette. Der Name der Dame an seiner Seite ist Sonja. "Wir sind befreundet. Wir sind beide Singles, das ergänzt sich", erzählte Frank im Interview mit RTL. Daraufhin ergänzte die Beauty: "Wir sind beide glücklich, wir kennen uns schon länger. Und wir verbringen heute einen schönen Abend."

Ob aus dieser Freundschaft doch noch mehr werden kann? Immerhin hat Frank auch die Vorzüge des Singlelebens entdeckt. "Es gibt keine Erwartungen, ich muss keine Launen aushalten und brauche mich nicht zu verstellen", hatte er im September noch gegenüber Gala die Vorteile des Junggesellendaseins gerühmt.

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016 in Hamburg

Action Press / Feil, Bernd Frank Otto und Sonja bei der Premiere von "Zeppelin" im Musicalhaus Füssen, Oktober 2021

Getty Images Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

