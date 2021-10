Dieses Statement hat es in sich! Sängerin Lizzo (33) polarisierte kürzlich durch ihr durchsichtiges Party-Outfit, das sie zum Geburtstag von Cardi B (29) trug. Die "Juice"-Interpretin steht seit Längerem für Selbstliebe in jeder Konfektionsgröße und zeigt sich gern extrem freizügig. In ihrer Community sorgte die Kurven-Queen mit ihrem Glitzer-Dress jedoch auch für einige negative Reaktionen. Den zahlreichen Hate-Kommentaren sagte Lizzo nun in ihrer Instagram-Story den Kampf an.

Die 33-Jährige ging auf ihrem Instagram-Kanal live und witzelte: "Ich finde es sehr lustig, dass sich die Leute darüber aufregen, dass ich ein durchsichtiges Outfit trage." Anschließend hält sie allerdings ihre Empörung nicht zurück und empfiehlt den aggressiven Usern, sich von ihrem Profil fernzuhalten und sie in Ruhe zu lassen. Die Grammy-Gewinnerin betonte: "Es ist mir scheißegal, ob die Leute gemein zu mir sind. Ich bin reich [...] und ich bin schön." Mit direktem Bezug auf die gemeinen Kommentare zu ihrem Partyfummel drehte sich die Musikerin mit dem Rücken zur Kamera, klatschte auf ihren Allerwertesten und rief: "Küsst meinen Hintern. Küsst meinen fetten schwarzen Hintern!"

Zudem merkte Lizzo an, dass sie eigentlich gar nicht sauer über die entstandene Situation sei. Vielmehr wolle sie sich im Allgemeinen gegen Hasskommentare aussprechen. In ihrem Statement-Video fuhr die US-Amerikanerin fort: "Es scheint so, als würde jeden Tag irgendeiner jemanden im Internet respektlos behandeln. Lass die Leute leben, Bruder. Lasst die Leute tragen, was immer sie tragen wollen. Kümmert euch um eure verdammten Angelegenheiten."

Getty Images Lizzo, Sängerin

