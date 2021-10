Liam Payne (28) und seine Partnerin Maya Henry (21) scheinen ihr neu entflammtes Liebesglück in vollen Zügen zu genießen! Das Paar hatte seine Verlobung im Juni aufgelöst – diese Trennung war aber offenbar nicht von großer Dauer. Bereits im September wurde den Turteltauben eine Liebes-Reunion nachgesagt – vor knapp einer Woche bestätigten die beiden diese dann mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. Nach den aufregenden Ereignissen der vergangenen Wochen wurden Liam und Maya nun bei einem Dinner-Date gesichtet!

Paparazzi lichteten das Duo ab, als es ein privates Dinner-Event in London verließ. Anscheinend hatten Liam und Maya mit Freunden einen entspannten Abend genossen und sich dafür mächtig in Schale geworfen: Die Brünette legte in einem eleganten Mantel einen strahlenden Auftritt hin, Liam hingegen glänzte in einem lässigen Outfit mit Sneakern.

Die Trennung war damals von Liam ausgegangen. Jedoch hatte der One Direction-Star schon kurze Zeit später kryptische Zeilen im Netz geteilt, in denen er dem Model seine Liebe gestanden hatte. Daraufhin habe er wohl alles für eine zweite Chance getan, wie ein Insider The Sun verriet: "Er hat hart daran gearbeitet, Mayas Vertrauen zurückzugewinnen und sie sind seit einiger Zeit wieder zusammen."

MEGA Maya Henry und Liam Payne mit einem Freund

ActionPress Liam Payne und Maya Henry

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong" in London, Oktober 2021

