Liam Payne (28) und Maya Henry (21) turteln endlich wieder auf dem roten Teppich! Im Juni sah das noch ganz anders aus: Vor vier Monaten lösten der Sänger und das Model ihre Verlobung und gingen vorübergehend getrennte Wege. Im August wurde dann jedoch gemunkelt, die beiden würden einen neuen Versuch starten – und dieser scheint geglückt zu sein. Bei einem Event zeigten sich Liam und Maya nun wieder verliebt auf dem Red Carpet!

Am Samstag war der One Direction-Star bei der Weltpremiere des Animationsfilms "Ron läuft schief", zu dem er einen Song beigesteuert hat, zu Gast. An seiner Seite war dabei erstmals seit der Trennung offiziell wieder Maya und tauschte verliebte Blicke mit dem Musiker aus. Gemeinsam legten die Turteltauben einen stilsicheren Auftritt hin: Während Liam in einem schicken grauen Anzug auftauchte, posierte die Texanerin in einem ebenso schlichten wie engen schwarzen Kleid mit auffälligem roten Kragen.

Ihre Streitigkeiten scheint das Paar also beigelegt zu haben. Der Grund für die Trennung soll angeblich Liams Kind mit seiner Ex Cheryl Cole (38) gewesen sein. "Liam möchte nun nach der Trennung mehr Zeit mit seinem Sohn Bear (4) verbringen. Es ist sein Junge, er bedeutet ihm die Welt", hatte im Juni eine Quelle gegenüber The Sun behauptet.

Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong", Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong" in London, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem Sohn Bear im Jahr 2017

Anzeige

Was sagt ihr zu den Looks der beiden? Hm, nichts Besonderes... Sie sehen einfach super aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de