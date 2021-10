Der nächste Streit droht zu eskalieren! Mike Cees-Monballijn sorgte bei Das Sommerhaus der Stars schon für eine Menge dicke Luft: Der Mann von Michelle Monballijn legte sich gleich zu Anfang mit Mola Adebisi (48) an und geriet auch mit Almklausi (51) heftig aneinander. Mit "Team Spirit" Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) hat Mike offenbar auch Schwierigkeiten: Nach einem Spiel kam es zu einer vehementen Auseinandersetzung.

Um sich gegen die fliegenden Plagegeister zur Wehr zu setzen, sprühte sich Michelle mit Mückenspray ein – sehr zum Missfallen von Jana, die direkt daneben saß: "Kannst du das nicht am Tisch machen, das ist giftig." Diese Einmischung brachte Mike wiederum auf die Palme. "Sie ist ignorant, voreingenommen, ekelhaft und besitzt die Dreistigkeit, meiner Frau eine Ansage zu machen", wetterte er gegen die Schauspielerin. Als Michelle Jana und Sascha zum gewonnen Rätselspiel gratulieren will, fährt Mike sie an: "Du hörst auf mich, nach meinem Tempo!"

Auf Twitter gingen die Zuschauer hart mit Mike ins Gericht. "Michelle hätte gerne auch Spaß wie die anderen, aber Psycho-Mike hat's verboten", schrieb eine Userin. Ein anderer wünschte sich gar Konsequenzen vonseiten der Produktion: "Ich verstehe halt absolut nicht warum RTL wegen Mike nicht eingegriffen hat."

RTL Michelle Monballijn und ihr Mann Mike bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

RTL Der "Das Sommerhaus der Stars"-Cast

