Salma Hayek (55) zeigt ihre wunderschöne Tochter auf dem roten Teppich! In der Regel hält die Schauspielerin ihre Familie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Mit ihrem Mann François-Henri Pinault (59) ist die Darstellerin hin und wieder bei offiziellen Anlässen zu sehen. Den gemeinsamen Nachwuchs, ihre Tochter Valentina Paloma (14), zeigt sie jedoch nur zu ganz besonderen Anlässen – wie zuletzt an ihrem Geburtstag. Umso überraschend ist nun dieser Auftritt: Gemeinsam mit Valentina posierte Salma auf dem Red Carpet!

Zur Premiere des neuen Marvel-Films "Eternals" erschien die 55-Jährige mit ihrer ganz besonderen Begleitung. Seite an Seite strahlte das Mutter-Tochter-Duo für die Fotografen und zog die Blicke auf sich. Während die "Frida"-Bekanntheit in einem eleganten, schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt beeindruckte, wählte die 14-Jährige ein mädchenhafteres Outfit. Im kurzen, lockeren Minikleid stand der Promi-Spross seiner berühmten Mama jedoch in nichts nach.

Welch wichtige Rolle Valentina in ihrem Leben spielt, machte Salma im September deutlich, als sie ihrer Tochter via Instagram zum Geburtstag gratulierte. "Du bist alles für mich", schrieb die stolze Mutter in dem Post und betonte: "Danke, dass du so bist, wie du bist."

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault 2019 in Los Angeles

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina bei der "Eternals"-Premiere in Hollywood, Oktober 2021

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit ihrer Tochter Valentina

