Salma Hayek (55) gibt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Die Schauspielerin ist seit 2009 mit dem Unternehmer François-Henri Pinault (59) verheiratet, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter namens Valentina Paloma hat. Während Salma sich mit François ab und zu auf dem roten Teppich zeigt, sind gemeinsame Aufnahmen mit ihrer Tochter jedoch sehr rar. Anlässlich Valentinas 14. Geburtstages machte die "Like a Boss"-Darstellerin aber offenbar eine Ausnahme und teilte ein neues Foto mit ihr. Dazu widmete sie ihr liebevolle Worte.

Auf Instagram veröffentlichte Salma ein sehr inniges Bild, auf dem sie und Valentina Stirn-an-Stirn stehen. "Du bist alles für mich", betont die 55-Jährige in der Bildunterschrift. Der Tag, an dem ihre Tochter auf die Welt kam, sei ein gesegneter Tag gewesen. "Herzlichen Glückwunsch Valentina. Danke, dass du so bist, wie du bist", fasst die gebürtige Mexikanerin zusammen.

In der Kommentarspalte schlossen sich viele Fans Salma an und gratulierten Valentina ebenfalls zum Geburtstag. Andere waren aber vor allem von dem seltenen Foto begeistert und machten den beiden Komplimente. "Wunderschön – wie ihre Mutter", kommentierte ein Nutzer den gemeinsamen Schnappschuss.

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault 2019 in Los Angeles

Getty Images Salma Hayek bei den Golden Globe Awards, 2020

Instagram / salmahayek Salma Hayek und François-Henri Pinault

