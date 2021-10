Queen Elizabeth II. (95) soll sich schonen! Eigentlich wäre das Oberhaupt der britischen Königsfamilie ganz schön im Land herumgekommen: Die Monarchin hatte eine Reise nach Nordirland in ihrem Terminkalender stehen. Jetzt kommt allerdings doch alles anders als geplant und die Tour fällt vorerst ins Wasser – der Grund für den Ausfall: Ihre Ärzte rieten der Queen, die Reise aus gesundheitlichen Gründen abzusagen!

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, soll die 95-Jährige auf den Rat ihrer Mediziner gehört und somit die Reise in den Norden Irlands gecancelt haben. Doch das soll der Seniorin alles andere als leichtgefallen sein. Sie habe sogar "widerstrebend" zugestimmt. Kein Wunder, immerhin dürfte die geplante Route bei der Queen emotionale Erinnerungen hervorgerufen haben – zuletzt war sie nämlich im Jahr 2016 mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) vor Ort gewesen.

Wie steht es eigentlich generell um die Gesundheit der betuchten Lady hohen Alters? Bei öffentlichen Veranstaltungen bewies die Königin in der Vergangenheit immer wieder, in welch guter körperlichen Verfassung sie doch ist. Damit das auch so bleibt, müsse sich die Queen laut einem Insider gegenüber Vanity Fair seit Kurzem offenbar an ein paar Änderungen halten: "Der Königin wurde gesagt, sie solle ihren abendlichen Cocktail weglassen!" Der Alkohol bekomme ihr nicht mehr so gut.

Getty Images Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einem Empfang im Buckingham-Palast im Juli 2017

