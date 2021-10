Na, wann ist es denn endlich so weit? Anna-Maria Ferchichi (39) und Bushido (43) erwarten offenbar sehnsüchtig ihren Nachwuchs. Dabei ist nicht nur ein Baby im Anmarsch, sondern gleich drei! Anna-Maria teilte erst kürzlich ein Throwback-Foto von der Geburt ihrer Zwillinge aus dem Jahr 2013. Anscheinend hofft sie darauf, dass es bald mit der Geburt losgehen wird. Im Netz meldete sie sich nun erneut bei ihren Followern und fragte um Rat.

"An alle Mehrlingsmütter: Wann habt ihr entbunden?", wollte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story von ihren Fans wissen. "Habe so gar nicht das Gefühl, dass meine kommen wollen", fügte sie hinzu. Anscheinend kann die fünffache Mutter die Geburt der Drillinge gar nicht erwarten, während die Babys sich in ihrem Bauch wohl noch ganz wohlfühlen. In wenigen Wochen sollen die Drillinge dann aber auf die Welt kommen.

Der Bauch der 39-Jährigen ist inzwischen riesig. Im Netz scherzt Anna-Maria immer wieder über den Umfang ihrer Körpermitte. "Erst kommt Ein-Meter-Bauch und dann komme ich", witzelte sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de