Dennis Aogo machte Geschäfte hinter Inas (32) Rücken! Vor wenigen Tagen überraschten die Influencerin und ihr Mann ihre Community mit ganz besonderen Neuigkeiten: Nach ihrer Promi Big Brother-Teilnahme möchten die Beauty und der Ex-Nationalspieler samt Kids, Hund und Pony nach Dubai auswandern. Dort dürfte auch schon alles für die kleine Familie vorbereitet sein, denn: Dennis kaufte ohne Inas Wissen ein Haus im Wüstenstaat!

"Das Haus hat Dennis übrigens gekauft, während ich im 'Big Brother'-Haus war", verriet Ina gegenüber Bild. Von der Kaufabwicklung wusste die Schönheit lange Zeit gar nichts. "Aber ich habe ihm da voll vertraut, wusste, dass er die richtige Entscheidung trifft", erklärte die 32-Jährige. Bereits im Voraus habe das Paar schon ausgemacht, in welcher Gegend es in Dubai zukünftig leben möchte: "Das Haus ist etwas außerhalb von Dubai, in einem europäisch angehauchten Viertel, wo auch viele deutsche Familien wohnen."

Doch wieso wollen die Aogos überhaupt auswandern? "Wir wollten einfach mal etwas Verrücktes ausprobieren", gab Ina preis. Doch auch die Sicherheit ihres Nachwuchses liegt den beiden am Herzen. "Keine 100 Meter von unserem Haus entfernt, wurde kürzlich jemand festgenommen, der sich auf dem Spielplatz vor einem kleinen Jungen befriedigt hat", erzählte die Blondine. In Dubai erhoffen sich die Vier eine sicherere Umgebung.

Instagram / dennisaogo Ina und Dennis Aogo mit ihren Kindern Payten Rose und Princeten True

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo in Berlin

Instagram / inaaogo Ina Aogo mit ihren Kindern im Januar 2021

