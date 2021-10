Ein altes Interview von Jeffrey Epstein (✝66) sorgt heute für Aufsehen. Der Unternehmer stand zu Lebzeiten im Fokus eines Missbrauchsskandals, der bis heute nicht vollständig aufgeklärt und bearbeitet ist. Aufgrund seiner Vergehen wurde der Milliardär damals verhaftet und wartete im Gefängnis auf seinen Prozess. Obwohl er unter besonderer Beobachtung stand, wurde er im August 2019 leblos in seiner Zelle gefunden. Eine Obduktion ergab, dass es sich um Suizid handelte. Tatsächlich hatte Epstein schon zuvor über Selbstmord hinter Gitterstäben gesprochen.

New York Post liegt der Trailer zur Dokumentation "The Monsters" vor, in der eines der letzten Interviews des Investmentbankers zu sehen sein wird. "Die größte Gefahr für Menschen in Einzelhaft besteht darin, dass sie versuchen, sich umzubringen", hatte er erklärt. "Stellen Sie sich das vor. Du bist 24 Stunden nur in einem Raum, du fängst an, verrückt zu werden", hatte Epstein ein Jahr vor seinem Tod festgehalten. Er selbst konnte während seiner Haft seine Zelle für Stunden verlassen, um mit seinen Anwälten zu sprechen.

Epstein sprach sich zudem für die Bewegung Time's Up aus, die vor drei Jahren gegründet wurde, um gegen Diskriminierung von Frauen und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorzugehen. Sie war entstanden, nachdem vermehrt Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein (69) laut geworden waren. "Ich habe immer daran geglaubt, dass Frauen genau genommen in der Lage sein werden, die Macht zu übernehmen", hatte Epstein geäußert.

