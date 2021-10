Traurige News für ihre Fans! Jojo Siwa und ihre Freundin Kylie waren ein echtes Traumpaar: In schrillen Outfits rockten die beiden viele öffentliche Events und machten aus ihrer Liebe dabei nie ein Geheimnis. Doch in den vergangenen Wochen schien die Luft bei dem TikTok-Star und seiner Liebsten ein wenig raus zu sein. Trennungsgerüchte machten daraufhin die Runde. Und die scheinen zu stimmen: Jojo und Kylie sollen kein Paar mehr sein!

Wie das Magazin Us Weekly unter Berufung auf einen Insider berichtete, hätten die beiden sich vor etwa zwei Wochen getrennt: "Jojo und Kylie haben ihre Beziehung beendet. Es ist hart für Jojo, aber sie zieht durch und will ihre Fans nicht im Stich lassen." Das Liebes-Aus trifft die Blondine nämlich mitten in den Dreharbeiten zur US-Version von Let's Dance. Ihre Teilnahme ist aber offenbar nicht bedroht.

Anfang Oktober sah zwischen Jojo und Kylie noch alles ganz rosig aus: Die Influencerin wurde damals mit ausgefallenen Socken gesichtet, auf denen ein Pärchenbild der beiden zu sehen war! Doch anscheinend bahnte sich damals schon eine Liebeskrise an.

Getty Images Sängerin und Tänzerin JoJo Siwa

Getty Images JoJo Siwa (r.) mit ihrer Freundin Kylie beim "The J Team"-Screening 2021

MEGA Jojo Siwas Socken

