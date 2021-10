Mauro Icardi (28) und seine Frau Wanda (34) haben sich offenbar ausgesprochen! Vor wenigen Tagen sorgten der Profifußballer und die Laufstegschönheit für große Furore im Netz: Die gebürtige Argentinierin bezichtigte ihren Mann der Untreue – und postete daraufhin sogar ein Foto, auf dem sie bewusst keinen Ehering trug. Doch jetzt scheinen sich die zwei Turteltauben wieder versöhnt zu haben: Mauro macht seiner Liebsten eine süße Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account postet der 28-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er Arm in Arm mit der Unternehmerin zu sehen ist. Darunter richtet er ein paar herzergreifende Worte an sie. "Danke, meine Liebe, dass du weiterhin an diese wunderbare Familie glaubst", notiert er. Zusätzlich macht Mauro dabei klar, dass er total glücklich darüber sei, dass Wanda ihm vergeben habe. "Ich liebe dich", schreibt er abschließend.

Die Follower des Kickers sind allerdings noch skeptisch, was sie von diesem Posting halten sollen. "Noch nie hat mich jemand so sehr verwirrt" und: "Wow, es macht keinen Sinn, was passiert ist", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Die 34-Jährige selbst äußerte sich bislang allerdings nicht dazu.

Getty Images Mauro Icardi, Fußballer

Instagram / mauroicardi Fußballer Mauro Icardi mit seiner Frau Wanda

Instagram / wanda_icardi Wanda Icardi, Topmodel

