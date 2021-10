Gülcan Kamps (39) ist bestens auf die anstehende Geburt vorbereitet! Seit der Bekanntgabe, dass die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps ihren ersten Nachwuchs erwarten, kann es die Beauty kaum abwarten, ihr Baby in den Armen zu halten. Mittlerweile ist die Schönheit auch im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen. Die Entbindung rückt immer näher und damit stand fest: Gülcan machte sich startklar und packte ihre Kliniktasche!

"Kennt ihr diese Tage im Leben, die wahnsinnig emotional sind und die man nie vergessen wird?", fragte Gülcan ihre Community via Instagram. Genau so einen Moment erlebte die TV-Bekanntheit nämlich vor wenigen Tagen: "Mein Koffer für das Krankenhaus und Baby Kamps steht jetzt bereit!" Normalerweise sei Gülcan kein Freund von Kofferpacken, diesmal löste die Aufgabe aber zum ersten Mal große Freude in ihr aus – immerhin ist das Gepäckstück nicht nur für sie allein.

"Für einen sehr kleinen und für mich besonderen Menschen", schwärmte Gülcan. Die letzten Tage ihrer Schwangerschaft will die gebürtige Lübeckerin jetzt noch mal in vollen Zügen genießen. Ob die Tasche tatsächlich in den nächsten Tagen gebraucht wird, ist erst mal Nebensache. "Ich hoffe sehr, dass ich viel zu früh damit dran bin, aber ich hatte gestern diesen Impuls", erklärte Gülcan ihre Entscheidung.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

