Ob Gülcan Kamps (39) richtig liegt? Die Moderatorin und ihr Mann Sebastian erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seit die schönen Nachrichten offiziell bekannt sind, lässt die TV-Bekanntheit ihre Fans auch regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben und postet Updates auf Social Media. Ob sie sich auf eine Tochter oder einen Sohn freuen kann, hat Gülcan bisher aber noch nicht verraten. Gegenüber Promiflash betonte sie jetzt: Sie hatte schon direkt zu Beginn das Gefühl, das Geschlecht ihres Kindes zu wissen.

"Ich weiß es von Anfang an", stellte die Blondine im Gespräch mit Promiflash klar. Nachdem sie vom ersten Arztbesuch nach Hause gekommen sei, habe sie ihre Vermutung direkt notiert. "Natürlich nur mein Gefühl – und okay, es besteht eine realistische 50:50-Chance, richtig zu liegen", äußerte die 39-Jährige. Sie scheint aber auf ihr Gefühl zu vertrauen und sich sehr sicher zu sein. "Ich habe danach zufällig eine Studie in die Hände bekommen, dass Mütter über 90 Prozent richtig mit ihrer Annahme liegen. Das hat mich fasziniert", ergänzte sie.

Ob sie wirklich richtig liegt, dürfte die gebürtige Lübeckerin schon ziemlich bald erfahren – immerhin nähert sie sich in großen Schritten dem Schwangerschaftsendspurt. Vor wenigen Tagen verriet die frühere Viva-Moderatorin, dass ihr Bauchumfang mittlerweile schon stolze 115 Zentimeter misst. Noch vor einem Jahr zeigte das Maßband um ihre Körpermitte nur 60 Zentimeter an.

