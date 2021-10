Die Schwangerschaft von Sarah Engels (29) neigt sich dem Ende zu! Aktuell nimmt die Sängerin ihre Fans auf ihre zweite große Schwangerschaftsreise mit. Nach Söhnchen Alessio (6), den sie im Jahr 2015 bekam, erwartet sie jetzt ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Julian Büscher (28): eine Tochter. Jetzt durfte Sarahs Community sie zum Frauenarzt begleiten, wonach die DSDS-Bekanntheit ihnen ein Update gab: Ihr kleines Baby entwickelt sich prächtig!

Auf Instagram postete die werdende Zweifach-Mama ein Foto aus dem Patientenzimmer, das sie beim Arztbesuch schoss. "Bei unserer kleinen Maus ist alles gut – schön eingekuschelt mit dem Köpfchen nach unten", gab die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin die Position des ungeborenen Kindes in ihrem Bauch an.

Dabei verriet Sarah auch: Lange könne es bis zur Geburt ihrer Tochter nicht mehr dauern. "Ich werde bald und so langsam die Kliniktasche packen", teilte sie ihren Fans ihr Vorhaben mit. Damit ihre Community nicht verpasst, was die Musikerin alles im Krankenhaus dabei hat, will sie ihren Followern nicht vorenthalten, was in die Tasche kommt, versprach Sarah.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels beim Frauenarzt, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels angestrengt im Bett

Anzeige

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de