Sarah Engels (29) feiert ihren Körper! Anfang Juni ließen die Sängerin und ihr Ehemann Julian (28) die Bombe platzen: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Sängerin ist es nach Söhnchen Alessio (6) sogar schon der zweite Nachwuchs. Lange kann es nicht mehr dauern, bis ihre Tochter endlich das Licht der Welt erblickt. Im Netz präsentiert die Musikerin nämlich bereits einen kugelrunden Babybauch. Dass ihre Figur nicht mehr dieselbe ist, stört Sarah jedoch keineswegs – ganz im Gegenteil: Sie liebt jedes dazugewonnene Kilo!

In einem Instagram-Video präsentierte die 29-Jährige stolz ihre Babykugel und tanzte ausgelassen herum. "Plus zehn Kilo", schrieb sie zu dem Clip. Diese Gewichtszunahme kann Sarah aber problemlos hinnehmen. "Eine Schwangerschaft verändert den Körper, und der leistet so viel. Dafür lohnt sich jedes Kilo, und ich bin einfach nur unfassbar dankbar dafür, dass mein Körper uns dieses Wunder schenkt!", betonte die werdende Zweifachmutter.

Neben zahlreichen Fans kann auch der Kindsvater diesen Worten nur beipflichten. "Mein wunderschöner Schatz! Einfach glücklich sein!", schrieb Julian in der Kommentarspalte. Auch Moderatorin Nina Moghaddam (40) schwärmte: "Du siehst toll aus!"

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

