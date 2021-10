Cedric Beidinger plaudert aus dem Nähkästchen! Der ehemalige Big Brother-Gewinner blickt mittlerweile auf eine ganze Reihe von Ex-Flirts mit Promis zurück: So soll er beispielsweise einst mit der ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidatin Claudia Obert (60) angebandelt haben. Mit der einstigen Bachelor-Kandidatin Denise Hersing (25) war er im Jahr 2016 sogar zusammen. Doch die Liste ist offenbar noch viel länger. Bei #CoupleChallenge verriet Cedric jetzt: Er hat sogar schon einmal die Influencerin Gerda Lewis (28) gedatet!

In der neuen Folge des Pärchenformats sprach der Reality-TV-Star mit den anderen Kandidaten am Lagerfeuer ganz offen über seine Vergangenheit mit der ehemaligen Bachelorette. Gerda habe ihn eines Tages kontaktiert und darum gebeten, nach Frankfurt zu fahren. Das habe sich Cedric natürlich nicht zwei Mal sagen lassen – er habe sich sofort auf den Weg gemacht. "Dann waren wir ein Eis essen, haben zusammen im Hotel gepennt und so", berichtete er und fügte hinzu: "Es lief nichts im Hotel." Eine Woche später habe der Hottie sie erneut besucht, doch dann habe die 28-Jährige den Flirt bereits beendet. Der Grund? Die Trennung von ihrem Ex-Freund sei noch zu frisch gewesen.

Dass der Fitnessliebhaber seine Dating-Vergangenheit mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin thematisierte, kam bei seinen Mitstreitern aber überhaupt nicht gut an. "Was erzählt er diese Geschichte mit Gerda, Alter? Womit will er sich hier profilieren?", wetterte der Ex-Krass Schule-Darsteller Marco Cerullo (32) gegen ihn.

