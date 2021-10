Viele neue Gesichter bei The Voice of Germany! Seit einigen Wochen kämpfen in der elften Staffel der Gesangsshow wieder Talente um eine Chance auf den großen Durchbruch. Vor der Jury – bestehend aus Sarah Connor (41), Mark Forster (38), Johannes Oerding (39) und Nico Santos (28) – präsentieren sie ihr Können auf der Bühne. In der neuen Folge wagte sich auch Hao Phan Nguyen Quoc vor die Coaches. Der 18-Jährige will ein großer Star werden – dafür verschweigt er auch gerne mal seine Freundin!

Am Donnerstag trat Hao Phan in der Sendung auf. Beim Warten auf seinen Auftritt stellte er der Moderatorin Lena Gercke (33) seine Begleiter vor – darunter auch seine Freundin. "Ich sage immer, dass sie meine Cousine ist. Ich probiere das auf TikTok immer geheimzuhalten... Gerade als Teenie-Star muss man in der Liebe ein bisschen erreichbar sein", erklärte der Nachwuchs-Influencer mit knapp 400.000 TikTok-Fans. Hao Phan versicherte zudem: Schon ein einziger verlorener Follower durch seine Beziehung sei einer zu viel!

Vor den Coaches performte er schließlich "Without You" von The Kid Laroi (18). Überzeugen konnte er die Experten jedoch nicht. Sein TikTok-Erfolg entlockte Mark aber eine lustige Geschichte: "Ich hab TikTok nicht ernstgenommen und total verkackt bei meinem Namen. Ich heiße Marki Forsti!" Dennoch habe er auf der Videoplattform über eine Million Follower.

ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster bei "The Voice of Germany"

Instagram / HaoFX Hao Phan Nguyen Quoc, Nachwuchs-Influencer

Instagram / markforsterofficial Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coach

