Endlich ist Adele (33) zurück! Vergangene Woche veröffentlichte die Sängerin ihre neue Single "Easy On Me" und sorgte für Begeisterung bei den Fans. Sie erntete nicht nur positives Feedback, sondern brach zugleich einige Rekorde beim Streaming-Anbieter Spotify. Noch nie wurde ein Lied innerhalb eines Tages so oft abgerufen wie ihr neuer Hit. In dem Song verarbeitet Adele ihre Scheidung von Simon Konecki. Jetzt sprach sie in mehreren Interviews ganz offen über ihre Trennung.

"Es hat sich meistens so angefühlt, als ob die Welt untergeht, auch an guten Tagen", beschrieb Adele die Zeit nach ihrer Scheidung gegenüber KIIS FM. Sie habe zwei Jahre gebraucht, um die Trennung so richtig zu verarbeiten. Die Scheidung selbst sei "längst überfällig gewesen", offenbarte die 33-Jährige zudem in einem Interview mit Heart Radio. "Es war anstrengend. Es war wirklich harte Arbeit aber ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte", erinnerte sich die "Hello"-Interpretin an ihre Trennung.

Dass Adele mit ihrer Scheidung mittlerweile anscheinend abgeschlossen hat, macht sich auch durch ihre neue Beziehung bemerkbar. Die Sängerin ist jetzt mit dem Unternehmer Rich Paul (39) zusammen und scheint sehr glücklich zu sein. Auch ein Insider sprach gegenüber Us Weekly davon, dass die beiden eine gemeinsame Zukunft haben. "Es ist schwer vorstellbar, dass die beiden nicht für eine ziemlich lange Zeit zusammen sein werden", beteuerte die Quelle.

Getty Images Adele bei den Grammy Awards in Los Angeles 2017

Getty Images Sängerin Adele singt in einer TV-Show

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Hättet ihr gedacht, dass Adele zum Verarbeiten der Trennung zwei Jahre gebraucht hat? Ja, das überrascht mich nicht! Nein, das hätte ich nicht erwartet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



