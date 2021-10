Ganz Hollywood steht unter Schock. Am Donnerstag schoss Alec Baldwin (63) am Set des Westernfilms "Rust" mit einer Requisitenwaffe – doch sie zündete fehl und gab dadurch einen Schuss auf den Regisseur Joel Souza und die Kamerafrau Halyna Hutchins ab. Für Letztere endete der Vorfall tödlich. Im Netz drückten bereits zahlreiche Menschen ihre Bestürzung über die Tragödie aus. Nun melden sich auch einige Promis zu Wort.

Auf Twitter bekundete unter anderem der Herr der Ringe-Darsteller Elijah Wood (40) sein Beileid: "Absolut schreckliche und erschütternde Nachricht über die Kamerafrau Halyna Hutchins. Mein Herz ist bei ihrer Familie." Der Spiderman-Star Joe Manganiello (44) hatte im vergangenen Jahr sogar noch mit Halyna für den Film "Archenemy" zusammengearbeitet. "Ich kann nicht glauben, dass so etwas in der heutigen Zeit passieren kann. Eine Requisitenpistole kann ein Crewmitglied töten? Was für eine schreckliche Tragödie", zeigte sich der Mann der Schauspielerin Sofia Vergara (49) fassungslos.

Auch unter Halynas letztem Instagram-Post äußerten sich bereits zahlreiche Promis zu ihrem Tod. Dazu gehört auch Dwayne "The Rock" Johnson (49)."Es tut mir so, so leid. Ruhe in Frieden. Meine Liebe und Kraft für deine Familie", kommentierte der Schauspieler. Der "Dune"-Kameramann Greig Fraser schrieb: "Das ist nicht ok. Wir sollten bei der Arbeit nicht unser Leben riskieren. Mein Herz ist bei ihrer Familie, ihren Freunden und der Crew."

Getty Images Elijah Wood im April 2019

Getty Images Die Schauspieler Joe Manganiello und Sofia Vergara

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson im März 2021

