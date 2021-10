Georgina Fleur (31) hat keine Lust mehr auf das Leben im Hotel! Vor knapp einem Jahr wanderte das Reality-Sternchen nach Dubai aus und fühlt sich dort offenbar auch immer noch pudelwohl. Eine richtige Bleibe hatte die Influencerin bislang aber nicht. Seit ihrer Ankunft in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnt sie in Hotels. Doch dort scheint es nun ein für alle Mal zu eng zu werden – immerhin ist Georgina vor wenigen Monaten auch Mutter geworden. Die Wohnungssuche gestaltet sich aber offenbar schwerer als gedacht.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 31-Jährige: "Ich gucke mir jetzt mal ein paar Wohnungen hier in der Gegend an. Ich möchte halt gerne in Downtown sein. Ich habe schon ein paar Ansprüche, ich möchte natürlich Burj-Khalifa-View haben." Besonders wichtig sei ihr aber der Platz für einen größeren Kleiderschrank: "Bei mir hängen überall Klamotten, die Handtaschen sind in der Küche, die Küchenschränke sind voll mit Schuhen, also ich brauche eigentlich was Größeres." Mit diesen Vorstellungen etwas Passendes zu finden, ist jedoch nicht leicht. Aus diesem Grund sucht Georgina auch nicht allein, sondern mit einer Maklerin.

Doch die gebürtige Heidelbergerin hat ein weiteres Problem. Da sie in der Vergangenheit oft in Hotels gewohnt hat, fällt es ihr schwer, eine Wohnung einzurichten. "Ich kann nur sagen: 'Das gefällt mir und das gefällt mir nicht.' Aber das zusammenzustellen... Das ist schwierig für mich. Das ist echt eine ganz große Herausforderung für mich", erklärte Georgina genauer.

