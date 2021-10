Es gibt eine zweite Chance auf die wahre Liebe! Bei Bachelor in Paradise bekommen ab kommenden Sonntag ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten erneut die Möglichkeit, im Fernsehen ihr großes Glück zu finden. Auch Denise Hersing (25) wagt sich als Teilnehmerin der neuen Staffel in das paradiesische Kuppelformat. Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, ob sie bei "Bachelor in Paradise" auf bestimmte Männer treffen will.

“Ich habe immer gesagt, dass ich mir dazu so wenig Gedanken wie möglich machen will", erklärte die Braunschweigerin. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass man die ganze Zeit auf bestimmte Personen warte und diese am Ende gar nicht dabei seien. "Oder ich bin total enttäuscht, wenn ich sie kennenlerne und sie komplett anders sind als gedacht", fügte Denise hinzu. "Es gibt aber auch jemanden, auf den ich nicht treffen möchte. Sollte er da sein, wird es superunangenehm, glaube ich”, plauderte die 25-Jährige gegenüber Promiflash aus.

Wen Denise damit wohl meint? In der vergangenen "Bachelor"-Staffel bekam sie von Niko Griesert (31) zwar den ersten Kuss, aber später keine Rose mehr. Ein Zusammentreffen könnte dem entsprechend komisch sein. Allerdings ist Niko glücklich mit Michèle de Roos zusammen und wird daher wohl nicht so schnell wieder auf der Suche sein.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Oktober 2021

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, August 2021

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Juni 2021

