Anne Wünsche (30) ist megahappy! Nachdem sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin im Oktober des vergangenen Jahres von ihrem Freund Karim getrennt hatte, verkündete sie im Mai dieses Jahres das große Liebes-Comeback. Seitdem scheinen die beiden glücklicher als je zuvor zu sein. Sie wünschen sich sogar ein gemeinsames Kind. Wie verliebt sie sind, stellte Anne nun auch mit einem neuen Post unter Beweis.

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige drei Bilder, auf denen Karim sie im Arm hält. Die beiden haben offenbar eine Menge Spaß: Auf einem Foto ist Anne dabei zu sehen, wie sie Karim frech die Zunge rausstreckt – auf einem Weiteren hält sich Letzterer die Hand vor die Stirn und hat ein breites Grinsen im Gesicht. Zu den Aufnahmen schrieb die gebürtige Cottbusserin: "Ich liebe dich."

Während ihres ersten Beziehungsanlaufs waren solche gemeinsamen Aufnahmen recht selten. In den vergangenen Monaten postete Anne jedoch häufiger Pärchen-Content. Im Juni teilte sie in ihrer Instagram-Story beispielsweise mehrere Fotos mit ihrem Liebsten und schwärmte von ihm in den höchsten Tönen. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass verliebt ich in diesen Typen bin. [...] Alles ist jetzt viel einfacher und tausendmal schöner als damals. Es ist perfekt", freute sich die zweifache Mutter.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

